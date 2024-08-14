Англія

Захисник залишив Барселону цього літа.

Іспанський фланговий захисник Маркос Алонсо цього літа завершив виступи в складі каталонської Барселони, які тривали останні два сезони.

Після цього 33-річний виконавець долучився до ринку вільних агентів і, незважаючи на наближення початку нового клубного сезону, по нього досі ніхто не прийшов.

Можливо, найближчим часом потенційним роботодавцем Алонсо стане англійський Манчестер Юнайтед.

У будь-якому випадку, про це з’явилась інформація в ЗМІ, тоді як у команді Еріка тен Гага наразі шукають варіанти для підсилення на лівому фланзі захисту.

За минулий сезон Алонсо відіграв вісім матчів (389 хвилин).