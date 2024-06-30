Іспанія

Іспанський фулбек залишив табір "блаугранас".

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про те, що крайній захисник Маркос Алонсо більше не виступатиме за клуб.

Контракт 30-річного іспанця з "блаугранас" підійшов до свого завершення 30 червня, і сторони вирішили його не продовжувати.

Нагадаємо, що Маркос Алонсо перейшов із Челсі до Барселони влітку 2022 року.

З того моменту він провів за "синьо-гранатових" 45 матчів, в яких він відзначився трьома результативними передачами, виграв Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.