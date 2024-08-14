Англія

Керманич "канонірів" розповів, що потрібно його команді для чемпіонства.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета, команда якого вважається одним із головних фаворитів на чемпіонський титул, поділився очікуваннями напередодні старту нового сезону.

"Ніякий комп'ютер, ніякий футбольний експерт, ніхто не зможе висунути більше вимог, ніж ми самі, тому вперед, давайте якнайшвидше розпочнемо новий сезон! Це буде ціла подорож, і ми повинні подумати про початок, де саме ми хочемо бути в перший день.

Я вважаю, що у нас була хороша підготовка до сезону, ми побачили великі успіхи, і ми готові йти вперед. Так, буде важко покращити ті цифри, які були у нас в минулому сезоні... Проте це рівень, який необхідний, щоб виграти Прем’єр-лігу.

З огляду на конкуренцію, яку ми маємо в лізі, з кожним роком буде все важче, тому ми повинні бути найкращими. Ми маємо знайти свої сильні сторони там, де ми, ймовірно, навіть не шукали раніше. Ми маємо встановлювати нові стандарти. Якщо ми все це зробимо, у нас будуть дуже хороші шанси на чемпіонство", — заявив Мікель Артета в інтерв'ю для Sky Sports.

Нагадаємо, що два роки поспіль лондонський Арсенал фінішував другим, обидва рази поступаючись лідерством Манчестер Сіті у весняній частині сезону.