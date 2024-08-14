Англія

Нова угода з португальцем розрахована до літа 2027 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Бруну Фернандешем.

Нова угода з 29-річним португальцем розрахована до літа 2027 року. Також у контракт включення опція продовження угоди на один сезон.

Нагадаємо, Бруну виступає у складі "червоних дияволів" з 2020 року.

Минулого сезону Фернандеш провів 48 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 13 асистів. Також на його рахунку асист у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті цього сезону.