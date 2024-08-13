Контракт з марокканцем розрахований до літа 2028 року.
Нуссаїр Мазрауї, ФК Манчестер Юнайтед
13 серпня 2024, 23:30
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з правим захисником Баварії Нуссаїром Мазрауї.
Угода з 26-річним марокканцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією журналіста Давіда Орнштейна, сума трансферу футболіста становила 15+5 мільйонів євро.
Минулого сезону Мазрауї провів 29 матчів, у яких зробив чотири результативні передачі.
Раніше МЮ оголосив про підписання контракту із ще одним захисником Баварії Маттейсом де Лігтом.