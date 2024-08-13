Англія

Контракт з марокканцем розрахований до літа 2028 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з правим захисником Баварії Нуссаїром Мазрауї.

Угода з 26-річним марокканцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією журналіста Давіда Орнштейна, сума трансферу футболіста становила 15+5 мільйонів євро.

Минулого сезону Мазрауї провів 29 матчів, у яких зробив чотири результативні передачі.

Раніше МЮ оголосив про підписання контракту із ще одним захисником Баварії Маттейсом де Лігтом.