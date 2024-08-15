Англія

До цього спроби домовитись були невдалими.

Французький нападник Жоржіньо Рюттер узимку 2023 року коштував англійському Лідсу 34 млн євро в якості трансферу з німецького Гоффенгайма.

Однак навіть прихід 22-річного виконавця в підсумку не гарантував "павичам" збереження місця в "елітному" дивізіоні.

А цього літа Рюттер потрапив до поля зору Брайтона, тож, на відміну від свого нинішнього клубу, матиме шанс і надалі грати в АПЛ.

Перемовини поміж Брайтоном та Лідсом були дуже важкими, адже представники Чемпіоншипу відхилили пропозиції в 34 млн євро та 41 млн євро відповідно, наполягаючи лише на одній сумі — майже 47 млн євро.

Зрештою, "чайкам" не залишилось нічого іншого, окрім як погодитись на цей варіант і таким чином вони активували опцію викупу в контракті Рюттера.

Залишається лише дочекатись на погодження переходу від власне футболіста.

Жоржіньо в минулому сезоні забив вісім голів та віддав 16 гольових передач у 51 матчі.