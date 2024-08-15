Забарний найближчим часом отримає нового одноклубника.
Еванілсон, getty images
15 серпня 2024, 15:47
Нападник Порту Еванілсон близький до переходу в англійський Борнмут. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, англійський клуб погодив із "драконами" трансфер 24-річного форварда за 47 мільйонів євро. Також у рамках угоди Порту отримає 10% від перепродажу Еванілсона.
Трансфермаркт оцінює бразильця у 35 млн. євро.
Минулого сезону Еванілсон відіграв за Порту 42 матчі, забив 25 голів та віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Борнмут продав Соланке Тоттенгему.