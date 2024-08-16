Англія

Цими вихідними клуби планують узгодити всі деталі трансферу іспанського опорника.

Опорний півзахисник збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Мікель Меріно найближчим часом може стати новим гравцем лондонського Арсеналу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби знаходяться на фінальній стадії переговорів та планують успішно узгодити усі деталі трансферу 28-річного іспанця вже цими вихідними.

Зазначається, що Арсенал та Сосьєдад майже узгодили розмір компенсації за перехід Меріно, і зараз усі сторони оптимістично налаштовані та мають дійти згоди щодо самої структури виплат.

У минулому сезоні Ла Ліги Мікель Меріно провів 32 матчі, відзначившись 5 голами і 3 асистами. Повідомлялося, що Сосьєдад оцінює іспанця в 35 мільйонів євро.