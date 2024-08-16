Англія

"Трактористи" оформили черговий трансфер.

Найкращий бомбардир Чемпіоншипу минулого сезону Семмі Шмодікс підписав контракт з новачком АПЛ Іпсвіч Таун. Про це повідомляє офіційний сайт "трактористів".

Зазначається, що сума трансферу склала дев'ять мільйонів фунтів стерлінгів з можливістю збільшення виплати до десяти мільйонів фунтів з урахуванням бонусів. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

"Мрія кожного хлопчика — грати в Прем'єр-лізі, і я завжди говорив своїм друзям, сім'ї та агентам, що одного разу я доб'юся цього.

Немає нічого, чого б я хотів більше, ніж забити на Портман Роуд за Іпсвіч Таун. Я на сьомому небі від щастя, що перебуваю тут, і з нетерпінням чекаю майбутнього сезону", — заявив 28-річний нападник.

Останнім клубом Шмодікса був Блекберн, за який він у минулому сезоні відіграв 48 матчі, забив 33 м'ячі та віддав 4 асисти. У кампанії-2024/25 він вже встиг прийняти участь у двох матчах "ріверсайдців", відзначитися трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею.