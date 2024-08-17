Англія

Керманич Манчестер Юнайтед розповів про проблеми зі здоров’ям у гравця.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед здолав лондонський Фулгем у матчі-відкритті нового сезону англійської Прем’єр-ліги.

Уболівальники "Червоних дияволів" сподівались побачити в цій грі англійського нападника Джейдона Санчо, проте навіть до остаточної заявки на зустріч він не потрапив.

Про причини такого рішення тренерського штабу вже після протистояння розповів головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

"Чому Санчо не зміг зіграти? Джейдон на тижні переніс вушну інфекцію і не був готовий на 100%.

Він міг би грати, але ми зробили вибір. Його стан здоров’я міг змінитись.

Щодо кожного футболіста ми робимо окремі рішення, тож виживає найсильніший. Я можу виставити лише 20 гравців на гру", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме в Брайтона.