Англія

Нідерландець в захваті від свого дебюту за МЮ.

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе висловився про свій переможний дебютний гол в матчі 1-го туру АПЛ з Фулгемом (1:0). Його слова наводить Sky Sports.

"Виграти тут у своєму дебютному матчі та забити гол — це щось неймовірне. Мені сказали, що забити на Олд Траффорд — одне з найприємніших відчуттів у житті. І зараз мені пощастило це випробувати. У першій же грі. Це приголомшливо!

Вболівальники заслужили на цю перемогу, але відчути на додачу ці емоції просто неймовірно. Мені дуже комфортно в Манчестер Юнайтед. Це дуже великий клуб. Ми хочемо досягти чогось по-справжньому величного. Це наш план", — сказав Зіркзе.