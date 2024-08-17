Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 16 серпня 2024 року.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув перемогу над лондонським Фулгемом.

Перша гра нового сезону англійської першості видалась складною для обох команд, про що красномовно свідчить кількість забитих м’ячів.

Однак вистава на Олд Траффорд без належної розв’язки не залишились — новачок господарів, форвард Джошуа Зіркзе сказав своє слово вже невдовзі після появи на заміну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Фулгем у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:



Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:0

Гол: Зіркзе, 87

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр (де Лігт, 81), Мартінес, Мазрауї (Еванс, 81) — Мейну (Мактоміней, 84), Каземіро — Діалло (Гарначо, 60), Маунт (Зіркзе, 61), Рашфорд — Фернандеш

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Лукич (Стенсфілд, 90), Перейра (Рід, 90) — Траоре (Вілсон, 78), Сміт-Роу (Керні, 64), Івобі — Муніз (Хіменес, 79)

Попередження: Маунт, Магвайр — Бессі, Перейра, Керн.