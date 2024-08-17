Англія

Один із конкурентів Олександра Зінченка може залишити Емірейтс Стедіум.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал зустрівся на власному полі з Вулвергемптоном.

Захисник Якуб Ківьор, який є одним із конкурентів українця Олександра Зінченка, опинився поза заявкою "канонірів" на протистояння з "вовками".

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, відсутність поляка викликана не травмою, а "технічним рішенням" з боку тренерського штабу Мікеля Артети.

За інформацією джерела, Ківьор все ще може залишити Арсенал до закриття трансферного вікна, проте станом на зараз немає ніякої домовленості з жодним із клубів.