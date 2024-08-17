Відразу троє українців потрапили до стартових складів своїх команд на перший тур АПЛ.
Олександр Зінченко, Getty Images
17 серпня 2024, 16:10
Сьогодні, 17 серпня, пройде низка матчів стартового туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зіграють одразу троє українців.
У першому матчі зустрінуться Арсенал та Вулвергемптон, де з перших хвилин у складі "канонірів" зіграє український універсал Олександр Зінченко.
Арсенал: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт — Райс, Парті, Едегор — Мартінеллі, Сака, Гаверц.
У другій грі Евертон зіграє проти Брайтона. У складі "ірисок" зіграє український захисник Віталій Миколенко.
Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковскі, Янг — Гує, Іроебунам, Дукуре — Макніл, Гаррісон, Калверт-Льюїн.
Насамкінець Борнмут у гостях зустрінеться з Ноттінгемом Форест. У складі "вишень" у старті вийде український захисник Ілля Забарний.
Борнмут: Нету — Керкез, Хейсен, Забарний, Сміт — Кук, Скотт — Таверньє, Уаттара, Сіністерра — Семеньо.
Усі матчі розпочнуться о 17:00 за Києвом. Слідкувати за ключовими моментами зустрічей АПЛ можна буде на Football.ua.