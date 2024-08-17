Англія

Відразу троє українців потрапили до стартових складів своїх команд на перший тур АПЛ.

Сьогодні, 17 серпня, пройде низка матчів стартового туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зіграють одразу троє українців.

У першому матчі зустрінуться Арсенал та Вулвергемптон, де з перших хвилин у складі "канонірів" зіграє український універсал Олександр Зінченко.

Арсенал: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт — Райс, Парті, Едегор — Мартінеллі, Сака, Гаверц.

У другій грі Евертон зіграє проти Брайтона. У складі "ірисок" зіграє український захисник Віталій Миколенко.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковскі, Янг — Гує, Іроебунам, Дукуре — Макніл, Гаррісон, Калверт-Льюїн.

Насамкінець Борнмут у гостях зустрінеться з Ноттінгемом Форест. У складі "вишень" у старті вийде український захисник Ілля Забарний.

Борнмут: Нету — Керкез, Хейсен, Забарний, Сміт — Кук, Скотт — Таверньє, Уаттара, Сіністерра — Семеньо.

Усі матчі розпочнуться о 17:00 за Києвом. Слідкувати за ключовими моментами зустрічей АПЛ можна буде на Football.ua.