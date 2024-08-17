Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 17 серпня 2024 року.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Іпсвіча та зумів здобути перемогу з рахунком 2:0, незважаючи на вельми провальний перший тайм.

На 60-ій хвилині Діогу Жота відкрив рахунок у матчі, а через ще п'ять хвилин Мохамед Салах встановив підсумковий рахунок у зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іпсвіч Таун — Ліверпуль у рамках 1-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Іпсвіч — Ліверпуль 0:2

Голи: Жота, 60, Салах, 65

Іпсвіч: Волтон — Туанзебе (Шмодікс, 74), Вулфенден, Грівз, Девіс — Луонго (Гарнесс, 65), Морсі — Бернс (Джонсон, 57), Чаплін (Тейлор, 65), Гатчінсон — Делап (Аль-Хамаді, 74)

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Бредлі, 77), Кванса (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 80) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Жота (Гакпо, 79)

Попередження: Вулфенден, Гатчінсон, Бернс