Англія

З таким Мудриком спробуй не повірити.

Напередодні центрального матчу 1-го туру АПЛ між лондонським Челсі та Манчестер Сіті, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.

"Коли сезон розпочнеться, то нашою метою буде потрапляння в топ-4. Ньюкасл гратиме раз на тиждень і буде тією ж командою, що два роки тому.

Про Арсенал та Ліверпуль і говорити не треба. Манчестер Юнайтед зрештою теж долучиться до перегонів. Тоттенгем був активний на ринку, а тренер Постекоглу краще пізнав команду. Крім того, я вірю в Челсі з такими гравцями і тренером.

Якщо трохи відстанеш, то вилетиш із гонки. Це реальність, яку я відчув із першого сезону тут. Ми виграли Прем'єр-лігу в 6 сезонах із останніх 7. Але зараз починаємо з нуля. Потрібно набрати 114 очок.

Коли люди кажуть, що ми фаворити, доводиться жити з цим. Але кожен сезон стає дедалі складнішим і складнішим.

Всі хочуть нас обіграти — це нормально. Ми завжди можемо стати кращими. Якщо це трапиться з кожним гравцем, то наша сила зросте одинадцятикратно.

Зараз у мене немає мотивації виграти Прем'єр-лігу ще раз. Вона прийде в останній місяць. Поки що питання в тому, чи зможемо ми перемогти Челсі? Минулого сезону нам цього не вдалося. Гра не буде ідеальною, тому що ми не на піку своєї форми. І це нормально", — сказав Гвардіола.

Матч між Челсі та Манчестер Сіті відбудеться 18-го серпня, о 18:30 за київським часом.