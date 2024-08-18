Англія

Керманич Брентфорда висловся про відсутність головної зірки команди в заявці на матч із Крістал Пелес.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд прийматиме на власному полі Крістал Пелес, тоді як ключовий нападник "бджіл" Айвен Тоуні опинився поза заявкою своєї команди на це лондонське дербі.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк прокоментував відсутність 28-річного англійського форварда.

"З Айвеном Тоуні щось відбувається, тому ми вирішили не залучати його до команди. Інтерес є, ще нічого не закрито, але щось відбувається", — цитує слова Томаса Франка журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Айвена Тоуні зацікавлені клуби з чемпіонату Саудівської Аравії.