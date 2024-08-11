Англія

Англієць потрібен не тільки топ-клубам АПЛ.

Центральний нападник Брентфорда Айвен Тоуні опинився в сфері інтересів клубів чемпіонату Саудівської Аравії, передає журналіст Фабріціо Романо.

Зокрема, Аль-Ахлі досі високо оцінює 28-річного англійця. Сам гравець ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього, продовжуючи розглядати доступні йому варіанти.

Контракт Тоуні з Брентфордом розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює нападника в 50 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 17 матчах АПЛ, відзначившись 4 голами та 2 асистами. Першу частину кампанії він пропустив через дискваліфікацію.

На рахунку Айвена 1 гольова передача в 3 поєдинках на Євро-2024 за збірну Англії, яка дісталася фіналу турніру.