Англія

Команда Олівера Гласнера провела непоганий матч, проте залишила поле Брентфорд Комм'юніті без набраних очок.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі приймав Крістал Пелес.

"Орли" мали виходити вперед вже на 27-ій хвилині зустрічі, коли Еберечі Езе завдав несподіваного удару зі штрафного, проте головний арбітр зустрічі Семюел Барротт поспішив дати свисток через нібито порушення в штрафному майданчику "бджіл", якого у підсумку не було.

Вже за кільки хвилин після цього скандального епізоду Брентфорд відкрив рахунок завдяки зусиллям Браяна Мбемо, якому асистував Йоан Вісса.

І незважаючи на те, що команді Олівера Гласнера вдалося зрівняти рахунок після автоголу Ітана Піннока, та в цілому "орли" більше атакували і створили моментів у воріт суперника, той же Вісса забив переможний гол на 76-ій хвилині, успішно зігравши на добиванні після сейву Діна Гендерсона — 2:1.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк залишився в цьому матчі на лаві для запасних.

Брентфорд — Крістал Пелес 2:1

Голи: Мбемо, 30 Вісса, 76 - Піннок (аг), 57

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Піннок, Коллінз, Аєр — Нергор, Єнсен (Оньєка, 84), Янельт (Дамсгор, 74) — Мбемо (Мі, 90), Вісса (Карвалью, 84), Шейд (Льюїс-Поттер, 74)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс (Сарр, 84), Андерсен, Геї — Муньйос, Вортон (Лерма, 75), Г'юз (Дукуре, 85), Мітчелл — Камада (Аю, 70), Езе — Матета (Едуар, 46)

Попередження: Вісса — Андерсен, Геї, Камада, Аю