Англія

Датчанин може повернутися в АПЛ.

Барселона вимагатиме понад 30 млн євро в разі продажу Андреаса Крістенсена.

Захисник цікавий Ньюкаслу, який прагне посилити лінію оборони, повідомляє Mundo Deportivo.

Пріоритетним кандидатом "сорок" вважається Марк Геї, однак клуб не може домовитися з Крістал Пелес про ціну трансферу. Повідомлялося, що лондонці мають намір відхилити четверту пропозицію про купівлю.

Таким чином, у разі невдачі Ньюкасл може знову звернутися до кандидатури Крістенсена, до якого виявляв інтерес ще з кінця минулого року.

Керівництво Барселони не прагне відпускати данця, проте готове розглянути продаж у разі отримання вигідної пропозиції. Зазначається, що йдеться про суму, що перевищує 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона не полишає надій купити Канселу.