Каталонці досі намагаються придбати португальця.
Канселу, getty images
18 серпня 2024, 12:28
Каталонська Барселона досі зацікавлена в купівлі латераля Манчестер Сіті Жоау Канселу і пропонує за його трансфер суму в розмірі 20 млн. євро. Про це повідомляє Manchester Evening News.
За інформацією джерела, "містяни" готові продати 30-річного португальця, якщо каталонський клуб зробить пропозицію в розмірі 25 млн. євро.
Підкреслюється, що Манчестер Сіті пропонував Канселу італійським клубам, здатним заплатити запитувану ними суму, але до предметних переговорів справа так і не дійшла.
Чинний контракт гравця з МС розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Жоау Канселу на правах оренди відіграв за Барселону 42 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.