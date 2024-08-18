Іспанія

Каталонці досі намагаються придбати португальця.

Каталонська Барселона досі зацікавлена в купівлі латераля Манчестер Сіті Жоау Канселу і пропонує за його трансфер суму в розмірі 20 млн. євро. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, "містяни" готові продати 30-річного португальця, якщо каталонський клуб зробить пропозицію в розмірі 25 млн. євро.

Підкреслюється, що Манчестер Сіті пропонував Канселу італійським клубам, здатним заплатити запитувану ними суму, але до предметних переговорів справа так і не дійшла.