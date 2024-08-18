Англія

30-річний футболіст допоміг забити Ерлінгу Голанду.

Голанд, Сілва та де Брюйне, Getty Images

Голанд, Сілва та де Брюйне, Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної Португалії Бернарду Сілва відзначився гольовою передачею в матчі з Челсі в 1-му турі АПЛ.

На 18-й хвилині зустрічі 30-річний хавбек асистував Ерлінгу Голанду.

Як зазначає Squawka, Бернарду Сілва віддав свою 43-тю гольову передачу в матчах АПЛ, що є повторенням найкращого результату в історії турніру серед португальських футболістів, який встановив ексгравець Манчестер Юнайтед Нані.

Третє місце в рейтингу посідає чинний хавбек МЮ Бруну Фернандеш (41).

На 4-му місці перебуває ще один колишній футболіст манкуніанців Кріштіану Роналду (37).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі — Манчестер Сіті.