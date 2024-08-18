Англія

До вашої уваги коментар головного тренера "містян".

Пеп Гвардіола радий, що Манчестер Сіті вдалося виграти в гостях у Челсі.

"Я такого не очікував. Ми далекі від своєї найкращої форми, тож три очки — це радісна новина. Погана новина полягає в тому, що попереду ще 65 матчів.

У нас є перевага: ми проводимо разом дев'ятий сезон, тож добре одне одного знаємо. Звичайно, помилки є, треба додавати, але ми про все поговорили. Чемпіонів відрізняє мова тіла — як ми себе поводили?

Команду визначають невдалі моменти в сезоні та матчах. І для мене керувати цими хлопцями — честь. Я такий щасливий, що мені більше нічого сказати.

Є план гри в атаці, план гри в захисті. Але в іншому все залежить від того, як ми відзначаємо успіхи і відходимо від невдач.

Протягом тривалого часу нам не вдавалося перемогти на Стемфорд Брідж. Це великий крок уперед", — сказав Гвардіола.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє в гостях у Вулвергемптона, тоді як посеред тижня прийматиме швейцарський Серветт у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Манчестер Сіті за тиждень удома гратиме проти Іпсвіча.