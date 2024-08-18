Мареска: Ми будемо перемагати, якщо продовжимо в тому ж дусі

Англія

Наставник дав свій коментар після поразки від "містян".

Енцо Мареска заявив, що задоволений грою Челсі в матчі з Манчестер Сіті.

У 1-му турі АПЛ "сині" поступилися вдома з рахунком 0:2.

"Думаю, ми здорово билися більшу частину матчу. Ми були близькі, якщо не кращі. Ми добре грали, але не використали свої шанси. Можливо, велика різниця була у штрафному майданчику. Я цілком задоволений нашою грою.

Ми не забивали, але створювали моменти — для мене це важливо. Перший гол Манчестер Сіті був забитий майже з офсайду, і ми майже забили. Такі речі впливають на результат, але загалом гра була хорошою. Було абсолютно очевидно, що команда намагається утримувати м'яч і домінувати.

Сьогодні ми грали проти чемпіонів. Ми продовжимо в тому ж дусі і будемо вигравати матчі. Вони майстри в таких моментах. У нас було два або три моменти. Вони майстри в тому, що стосується утримання м'яча. Гра була на висоті, і це головне", — сказав Мареска.