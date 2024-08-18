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  • Англія

    18 серпня 2024, 22:28

    Мареска: Ми будемо перемагати, якщо продовжимо в тому ж дусі

    Наставник дав свій коментар після поразки від "містян".

    Енцо Мареска Getty Images
    Енцо Мареска Getty Images 18 серпня 2024, 22:28

    Енцо Мареска заявив, що задоволений грою Челсі в матчі з Манчестер Сіті.

    У 1-му турі АПЛ "сині" поступилися вдома з рахунком 0:2.

    "Думаю, ми здорово билися більшу частину матчу. Ми були близькі, якщо не кращі. Ми добре грали, але не використали свої шанси. Можливо, велика різниця була у штрафному майданчику. Я цілком задоволений нашою грою.

    Ми не забивали, але створювали моменти — для мене це важливо. Перший гол Манчестер Сіті був забитий майже з офсайду, і ми майже забили. Такі речі впливають на результат, але загалом гра була хорошою. Було абсолютно очевидно, що команда намагається утримувати м'яч і домінувати.

    Сьогодні ми грали проти чемпіонів. Ми продовжимо в тому ж дусі і будемо вигравати матчі. Вони майстри в таких моментах. У нас було два або три моменти. Вони майстри в тому, що стосується утримання м'яча. Гра була на висоті, і це головне", — сказав Мареска. 

    У наступному турі лондонський Челсі зіграє в гостях у Вулвергемптона, тоді як посеред тижня прийматиме швейцарський Серветт у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Манчестер Сіті за тиждень удома гратиме проти Іпсвіча. 

    Люди

    Енцо Мареска

    Команди

    Манчестер Сіті Челсі

    Джерела

    BBC

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    5 Астон Вілла Астон Вілла 1 3
    6 Брентфорд Брентфорд 1 3
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    17 Вулвергемптон Вулвергемптон 1 0
    18 Іпсвіч Іпсвіч 1 0
    19 Челсі Челсі 1 0
    20 Евертон Евертон 1 0

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