Лестер оголосив про перехід опорного півзахисника Тоттенгема Олівера Скіппа.

Контракт 23-річного англійця з "лисицями" розрахований до 2029 року. 

Згідно з порталом Transfermarkt, купівля Скіппа коштувала Лестеру 20 млн фунтів.

У сезоні-2023/24 Скіпп узяв участь у 24 матчах Тоттенгема в усіх турнірах і не відзначився результативними діями. 

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відсторонив Біссума від команди перед стартом АПЛ. 