Англія

23-річний футболіст уклав угоду до літа 2029 року.

Лестер оголосив про перехід опорного півзахисника Тоттенгема Олівера Скіппа.

Контракт 23-річного англійця з "лисицями" розрахований до 2029 року.

Згідно з порталом Transfermarkt, купівля Скіппа коштувала Лестеру 20 млн фунтів.

У сезоні-2023/24 Скіпп узяв участь у 24 матчах Тоттенгема в усіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відсторонив Біссума від команди перед стартом АПЛ.