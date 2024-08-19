Англія

Норвежець вірить у свою команду.

Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор висловився про боротьбу за чемпіонство в АПЛ у новому сезоні та розповів щодо його взаємодій на футбольному полі з Каєм Гаверцом. Цитує півзахисника VG.

"Якщо бути до кінця чесним, мені абсолютно все одно, що про наше чемпіонство думають інші. Ми дійсно віримо в те, що ми зробимо нові кроки задля перемоги в АПЛ. Мотивація та бажання, які ми всі відчуваємо після минулого року, допоможуть нам просунутися ще далі.

Він дуже класний хлопець. У нас хороший зв'язок на полі і поза ним, ми стали хорошими друзями, і я бачу прогрес, який він зробив за час виступів у Арсеналі. Він став важливим елементом для нас. Мені приємно, що Кай у нашій команді", — сказав Едегор.