Англія

Німець може знову возз'єднатися з Пепом.

Манчестер Сіті зацікавлений у поверненні півзахисника Барселони Ілкая Гюндогана. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, німецький футболіст може дістатися англійському клубу безкоштовно через складну ситуацію в каталонському клубі. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола вже схвалив можливе повернення 33-річного півзахисника. Сам Гюндоган також не проти повернутися на Етіхад Стедіум.

Зазначається, що Барселона готова відпустити гравця у якого за рік закінчується контракт з "блаугранас". "Синьо-гранатові" впевнені в тому, що досвідченого німця безболісно зможе замінити новачок клубу Дані Ольмо.