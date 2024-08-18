Англія

Німець може повернутися в колишню команду.

Ілкай Гюндоган хотів би повернутися в Манчестер Сіті.

Учора стало відомо, що півзахисник повідомив керівництву Барселони про бажання залишити клуб.

Diario Sport з посиланням на ефір Catalunya Radio передає, що, як повідомили джерела в клубі, кілька днів тому німець зв'язався зі своєю попередньою командою. Він хотів уточнити, чи можливий перехід до складу "містян".

Стверджується, що чемпіони Англії допускають варіант із поверненням Гюндогана.

Раніше повідомлялося, що Гюндоган може переїхати до Катару.