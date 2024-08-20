Англія

Ветеран продовжує забивати голи за "лисиць".

У першому турі АПЛ між собою зустрічалися Лестер і Тоттенгем.

На 29-й хвилині гри Порро відкрив рахунок у матчі з передачі Меддісона. На 58-й хвилині Джеймі Варді забив із передачі Фатаву і зрівняв рахунок у поєдинку.

Матч так і завершився нічиєю, незважаючи на тотальну перевагу "шпор" у володінні м'ячем (73% на 27%).

Лестер — Тоттенгем 1:1

Голи: Варді, 58 - Порро, 29

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Вестергор, Крістіансен — Ндіді, Вінкс — Фатаву, Буонанотте (Сумаре, 79), Декордова-Рід (Макатір, 86) — Варді (Мавідіді, 79)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Спенс, 90), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр (Вернер, 78), Бентанкур (Кулусевські, 78) — Джонсон (Бергвалль, 78), Меддісон (Грей, 78), Сон (Рішарлісон, 90) — Соланке

Попередження: Фас — Бентанкур.