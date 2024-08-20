Англія

Джоржиніо Рюттер приєднався до табору "чайок".

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Джоржиніо Рюттера, права на якого раніше належали Лідс Юнайтед.

22-річний француз підписав із "чайками" повноцінний контракт, який буде розраховано до літа 2029 року.

Сума трансферу на офіційному рівні не уточнюється, проте зазначається, що Брайтон активував клаусулу в контракті гравця.

За інформацією ЗМІ, Рюттер коштував клубу АПЛ 40 мільйонів фунтів стерлінгів (46,7 млн євро), що зробило футболіста найдорожчим підписання в історії Брайтона.

Найдорожчі вхідні трансфери Брайтона за версією Transfermarkt:

У минулому сезоні Рюттер провів за Лідс Юнайтед 51 матч у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.