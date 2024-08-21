Англія

Без жодних зайвих витрат для англійців.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган рік тому перейшов з англійського Манчестер Сіті до каталонської Барселони на правах вільного агента.

33-річний виконавець за минулий сезон провів 51 матч, забив п’ять голів та віддав 14 гольових передач.

Але вже за рік після свого долучення до складу "блаугранас" Гюндоган перебуває на межі відходу з клубу.

Власне, цей момент сторони остаточно вже погодили, тоді як відкритим залишається лише питання, куди саме піде Ілкай.

Останні оновлення підказують, що на німця очікує повернення до Манчестер Сіті.

Клуби напередодні мали "дуже позитивну" розмову, яка в найближчому майбутньому призведе до безкоштовного трансферу Гюндогана назад до "містян".

Хосеп Гвардіола вже дав згоду на цей перехід, тож останнє слово — за футболістом, який до цього вже віддав Сіті сім років кар’єри.