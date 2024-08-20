Іспанія

Гравець уже невдовзі може повернутися до Манчестер Сіті.

Барселона нічого не отримає за потенційний перехід центрального півзахисника Ілкая Гюндогана до Манчестер Сіті, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Містяни" та агент 33-річного німця зараз працюють над його поверненням до АПЛ. Контракт Гюндогана з "блаугранас" розраховано до кінця червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер МС Хосеп Гвардіола схвалив перехід Ілкая. Півзахисник провів у Манчестері 7 років (липень 2016 — липень 2023), перш ніж приєднатися до Барселони на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Гюндоган узяв участь у 51 матчі клубу Ла Ліги, відзначившись 5 голами та 14 асистами.