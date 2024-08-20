Гравець уже невдовзі може повернутися до Манчестер Сіті.
Ілкай Гюндоган, Getty Images
20 серпня 2024, 19:25
Барселона нічого не отримає за потенційний перехід центрального півзахисника Ілкая Гюндогана до Манчестер Сіті, передає журналіст Фабріціо Романо.
"Містяни" та агент 33-річного німця зараз працюють над його поверненням до АПЛ. Контракт Гюндогана з "блаугранас" розраховано до кінця червня 2026 року.
Раніше повідомлялося, що головний тренер МС Хосеп Гвардіола схвалив перехід Ілкая. Півзахисник провів у Манчестері 7 років (липень 2016 — липень 2023), перш ніж приєднатися до Барселони на правах вільного агента.
У сезоні-2023/24 Гюндоган узяв участь у 51 матчі клубу Ла Ліги, відзначившись 5 голами та 14 асистами.