Можливо, у роздягальні лондонців незабаром стане більше місця.
Ноні Мадуеке, Getty Images
21 серпня 2024, 10:59
Лондонський Челсі провів чергове потужне трансферне вікно в плані підписання нових футболістів, однак наразі має вирішувати інше цікаве завдання — вирішувати долю тих, хто й без того не мав достатньо ігрового часу до цього.
Зокрема, не почуває себе впевнено в складі команди Енцо Марески англійський нападник Ноні Мадуеке.
22-річний виконавець долучився до складу "синіх" узимку 2023 року, і в минулому сезоні Маурісіо Почеттіно дав йому змогу зіграти в 34 матчах (8 голів + 3 гольові передачі).
Однак цього літа гравець розглядає можливість змінити клуб заради більшої ігрової практики, і в цьому йому може допомогти Ньюкасл.
"Сороки" перебувають на ранніх стадіях перемовин із Челсі й намагаються з’ясувати вимоги "пенсіонерів" до можливого трансферу.