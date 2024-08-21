Англія

Можливо, у роздягальні лондонців незабаром стане більше місця.

Лондонський Челсі провів чергове потужне трансферне вікно в плані підписання нових футболістів, однак наразі має вирішувати інше цікаве завдання — вирішувати долю тих, хто й без того не мав достатньо ігрового часу до цього.

Зокрема, не почуває себе впевнено в складі команди Енцо Марески англійський нападник Ноні Мадуеке.

22-річний виконавець долучився до складу "синіх" узимку 2023 року, і в минулому сезоні Маурісіо Почеттіно дав йому змогу зіграти в 34 матчах (8 голів + 3 гольові передачі).

Однак цього літа гравець розглядає можливість змінити клуб заради більшої ігрової практики, і в цьому йому може допомогти Ньюкасл.

"Сороки" перебувають на ранніх стадіях перемовин із Челсі й намагаються з’ясувати вимоги "пенсіонерів" до можливого трансферу.