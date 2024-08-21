Англія

Керманич "синіх" не розраховує на двох англійців.

Лівий захисник Бен Чілвелл і лівий вінгер Рахім Стерлінг тренуються окремо від основного складу Челсі, цитує слова головного тренера "синіх" Енцо Марески журналіст BBC Нізаар Кінселла.

Керманич лондонців висловився щодо майбутнього в клубі двох ексгравців збірної Англії.

"Я розмовляв із Рахімом перед грою з Манчестер Сіті та сказав, що йому буде важко отримати хвилини з нами. Щодо Чілвелла я сказав, що він чудовий хлопець, але через його позицію йому буде важко. Я також не кажу, що Стерлінг не є хорошим гравцем, але я надаю перевагу іншим типам вінгерів", — пояснив італійський спеціаліст.

Нагадаємо, завтра, 22 серпня, Челсі прийматиме швейцарський Серветт у рамках першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2024/25.