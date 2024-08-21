Англія

Німецький півзахисник знову гратиме у футболці "містян".

Центральний півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган до кінця трансферного вікна повернеться до Манчестер Сіті, який він залишив на правах вільного агента рік тому та вирушив на Камп Ноу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби підписали щодо майбутнього трансферу 33-річного німця, який відбудеться також на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що контракт Гюндогана з Ман Сіті буде розраховано на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Барселону 51 матч, забив 5 голів та віддав 14 результативних передач.