Англія

"Трактористи" муситимуть викупити албанського нападника у разі збереження прописки в АПЛ.

Нападник лондонського Челсі Армандо Броя продовжить свою кар'єру в Іпсвіч Таун. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний албанець успішно пройшов медогляд у таборі "трактористів", які орендують його на один сезон та повністю платитимуть його зарплату.

При цьому зазначається, що Іпсвіч буде зобов'язаний оформити повноцінний трансфер Армандо за 30 мільйонів фунтів стерлінгів у разі збереження прописки в АПЛ.

У сезоні-2023/24 Армандо взяв участь у 27 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 2 асистами. Другу половину кампанії нападник провів у Фулгемі.