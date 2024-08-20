Англія

Гравець збірної Албанії поповнить склад "трактористів".

Центральний нападник Челсі Армандо Броя проходить медогляд перед переходом до Іпсвіч Таун, передає видання The Athletic.

Іпсвіч — Ліверпуль 0:2 Відео голів та огляд матчу 17.08.2024

Клуби зараз обговорюють включення в угоду пункту про обов'язковий викуп 22-річного албанця. За свого гравця "сині" хочуть отримати близько 30 млн фунтів стерлінгів. Раніше Броєю також цікавився Штутгарт.

У сезоні-2023/24 Армандо взяв участь у 27 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 2 асистами. Другу половину кампанії нападник провів у Фулгемі.

Нагадаємо, нещодавно Іпсвіч Таун посилився півзахисником Наполі Єнсом Каюсте.