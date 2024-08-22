Англія

Німець за крок від повернення на Етіхад Стедіум.

Півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган прилетів до Манчестера для укладення контракту з Манчестер Сіті.

33-річний німець протягом 24-х годин повинен пройти медогляд після чого поставити свій підпис під трудовою угодою за схемою 1+1.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Барселону 51 матч, забив 5 голів та віддав 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Барселона підписали усі документи щодо повернення Гюндогана.