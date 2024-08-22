Англія

В Парижі задоволені роботою іспанського фахівця.

Керівництво паризького ПСЖ планує продовжити контракт із головним тренером команди Луїсом Енріке. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, переговори між клубом та тренером ще не почалися, але обидві сторони хочуть продовжити співпрацю.

Повідомляється, що переговори почнуться по ходу поточного сезону. Термін чинної угоди з тренером розрахований до літа 2025 року.

Луїс Енріке очолив ПСЖ минулого літа. За рік у клубі він виграв три трофеї (Ліга 1, Кубок та Суперкубок Франції) і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.