Франція

У найгіршому випадку французький клуб може бути виключений із єврокубків.

ПСЖ може бути виключений із Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25 через суперечку з виплат колишньому форварду Кіліану Мбаппе, який влітку перебрався до мадридського Реалу. Про це повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе звернувся до юридичної комісії чемпіонату Франції та УЄФА через Федерацію футболу Франції, щоб отримати від ПСЖ компенсацію на суму в розмірі 55 мільйонів євро за контрактом, що був розрахований до літа 2024 року.

За інформацією джерела, ця ситуація може стати катастрофою для ПСЖ, оскільки LFP має повноваження накласти заборону на трансфери для клубу, а також позбавити його ліцензії УЄФА, що призведе до негайного виключення з Ліги чемпіонів.

Таким чином, ПСЖ ризикує серйозними санкціями на свою адресу, якщо французькому клубу не вдасться врегулювати питання з 25-річним французом, який залишив парижан на правах вільного агента.