Англія

22-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Сепп ван ден Берг переходить у Брентфорд.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, захисник Ліверпуля прийняв пропозицію Брентфорда і має пройти медогляд сьогодні ввечері. Сума трансферу складе 25 мільйонів фунтів — очікується, що клуби закриють угоду протягом наступних 24 годин.

Раніше повідомлялося, що в підписанні ван ден Берга також зацікавлений Баєр.

Минулий сезон 22-річний ван ден Берг провів в оренді в Майнці, де відзначився 3 голами в 33 матчі Бундесліги.