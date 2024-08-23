Англія

Нідерландець оцінив перспективи свого земляка в Ліверпулі.

Нападник Ліверпуля Коді Гакпо прокоментував роботу під керівництвом нового наставника Арне Слота.

"У клубі Арне відразу ж домігся прихильності. Порівняно з Клоппом багато що змінилося, але він справляє дуже гарне враження. Не обов'язково стало краще чи гірше, але загалом усе змінилося.

Минулого сезону ми більше діяли на контратаках, але це лише грало нам на руку. Незабаром ми освоїмо і нову систему. Це може багато дати нам.

Він дуже чесний та прямолінійний, і гравці тільки виграють від цього. Так вони завжди розуміють, чого варті

На передсезонній підготовці ми вже грали добре, як і проти Іпсвіча у першому турі. Це одразу дає перевагу. Якщо так піде й надалі, ми можемо провести чудовий сезон", – сказав Гакпо.

Нагадаємо, 45-річний нідерландець Арне Слот очолив Ліверпуль цього літа, змінивши на посаді головного тренера німця Юргена Клоппа.