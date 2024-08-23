Ліга конференцій

Футболіст Кривбасу спробував знайти плюси від поразки в єврокубковому матчі.

Півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб — про перший матч плей-офф Ліги конференцій-2024\25 проти іспанського Бетіса — 0:2.

"Зіграли проти сильного суперника. Це одна з найкращих команд Іспанії, я вважаю. Було цікаво зіграти з Бетісом, та побачити свої можливості у порівнянні з нами. Для нас — це неоціненний досвід.

Впевнений, ця гра дасть нам свої плюси і в чемпіонаті України ми зможемо виглядати ще більше впевненіше", — сказав Твердохліб.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Бетіс.