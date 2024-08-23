Ліга конференцій

Тренер задоволений прогресом команди.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Серветтом (2:0) у кваліфікації Ліги конференцій.

"Зараз ми вчимося керувати грою. Я вважаю, що прагнення утримати м'яч – це добре. Можливо, іноді це не дуже корисно – наприклад, ми намагалися володіти м'ячем останні 10 або 15 хвилин на нашій половині поля, коли мали намагатися робити це на половині суперника.

Думаю, що всім гравцям потрібно більше часу, щоб краще вивчити систему. Безперечно. Сьогодні деяким із них довелося нелегко з погляду фізичного стану.

Моментами мені справді подобалася команда, як вона грала з м'ячем і без нього. На початку гри ми були дуже агресивними. Крім того, ми знаходимося в процесі – є як моменти, з якими ми впораємося краще, але також і проблеми, але це нормально", – сказав Мареска.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Серветт.