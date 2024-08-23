Іспанський опорник підпише контракт до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Мікель Меріно, Getty Images
23 серпня 2024, 14:30
Опорний півзахисник Сосьєдада Мікель Меріно продовжить кар'єру в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 28-річний іспанець вирушив до Лондона для проходження медогляду та підписання контракту з "канонірами".
Зазначається, що Меріно підпише з Арсеналом контракт до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.
У минулому сезоні Ла Ліги Мікель Меріно провів 32 матчі, відзначившись 5 голами і 3 асистами.