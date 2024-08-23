Англія

Зіркове підписання ProStar.

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик змінив футбольного агента. 23-річний футболіст підписав контракт з відомою української агентською компанією ProStar, власником якої є Вадим Шаблій. Про це йдеться на сторінці агенції у Instagram.

"Я радий вітати Мудрика в нашій компанії.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша співпраця була взаємовигідною, продуктивною та довгостроковою", — написав Шаблій у Інстаграм.

Раніше справами Михайла Мудрика займався агент Олексій Альохін з агентської компанії ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.