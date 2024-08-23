Зіркове підписання ProStar.
Шаблій (ліворуч) та Мудрик (праворуч), instagram
23 серпня 2024, 16:23
Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик змінив футбольного агента. 23-річний футболіст підписав контракт з відомою української агентською компанією ProStar, власником якої є Вадим Шаблій. Про це йдеться на сторінці агенції у Instagram.
"Я радий вітати Мудрика в нашій компанії.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша співпраця була взаємовигідною, продуктивною та довгостроковою", — написав Шаблій у Інстаграм.
Раніше справами Михайла Мудрика займався агент Олексій Альохін з агентської компанії ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.