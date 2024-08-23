Англія

Німець знову гратиме під керівництвом Пепа.

Німецький півзахисник Ілкай Гюндоган прокоментував своє повернення в англійський Манчестер Сіті. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Сім років у Манчестер Сіті були для мене часом чистого задоволення, як на полі, так і поза ним. Тут я виріс, як особистість і, як гравець. У мене склалися особливі стосунки з вболівальниками "Сіті", і я домігся приголомшливого успіху. Це був винятковий період у моєму житті.

Можливість повернутися сюди означає дуже багато для мене. Всі знають, з якою повагою я ставлюся до Пепа — він найкращий менеджер у світі, і робота з ним щодня робить тебе найкращим гравцем. Ти відчуваєш постійний виклик, що для будь-якого професіонала — саме те, чого ти хочеш. Мені не терпиться знову з ним попрацювати.

Що я можу сказати про своїх партнерів по команді в "Сіті"? Вони футболісти світового класу. Я щиро радий можливості тренуватися і грати поруч із ними. Чесно кажучи, я не можу дочекатися, коли знову одягну футболку Манчестер Сіті", — заявив Гюндоган.