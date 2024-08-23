Англія

Керманич Манчестер Сіті висловився про перехід німецького хавбека до його команди.

Напередодні Манчестер Сіті офіційно оголосив про повернення до своєї команди центрального півзахисника Ілкая Гюндогана, який минулий сезон виступав за каталонську Барселону.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився емоціями від того, що йому знову випала можливість попрацювати з німецьким хавбеком.

"Перехід Гюндогана був абсолютною несподіванкою, неочікуваним… У нас не було жодних сумнівів, коли з’явилася можливість підписати Ілкая!.

Ми всі хотіли, щоб він знову був тут. Особливо я. Знаєте, коли кажуть, що може статися абсолютно все? Це той випадок!" — заявив Хосепа Гвардіола.

Нагадаємо, раніше Ілкай Гюндоган висловився про свій перехід із Барселони до Манчестер Сіті.