Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу за АПЛ, який пройде 24 серпня і розпочнеться о 19:30.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 лондонський Арсенал вирушить у гості до бірмінгемської Астон Вілли.

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Наприкінці минулого сезону Астон Вілла стала чи не головною причиною, чому лондонський Арсенал вдруге поспіль програв Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонський титул. Саме набраних очок з бірмінгемцями "канонірам" так не вистачило за підсумками кампанії-2023/24 для здобуття "золота", тому підопічних Унаї Емері можна сміливо назвати справжнім криптонітом для команди Мікеля Артети.

Майбутній матч очікується непростим для обох команд, при цьому в першому турі нового сезону Астон Вілла вже мала доволі складний виїзд до Лондона, де бірмінгемці змогли в дуже конкурентоспроможному матчі вирвати перемогу над Вест Гемом в заключні хвилини зустрічі. Тепер на них чекає ще один виклик, але вже в домашніх стінах та за підтримки власних уболівальників.

На тлі двох останніх сезонів, у яких команда Мікеля Артети вела безпосередню боротьбу за чемпіонство, цього сезону Арсенал закономірно так само вважається одним із фаворитів на "корону" Прем'єр-ліги. Однак новий шлях до потенційного "золота" тільки починається, і до весняної частини наступного року ще багато чого може змінитися.

Свій новий сезон АПЛ Арсенал розпочав із впевненої перемоги над Вулвергемптоном з рахунком 2:0. Безперечно, у другій половині зустрічі у "канонірів" нетривалий період були невеликі проблеми зі стримуванням суперника, який прагнув відігратися, але згодом атакуючий дует Кая Гаверца і Букайо Сака зняв усі питання щодо переможця. Тепер лондонську команду чекає більш серйозний виклик.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,80, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.