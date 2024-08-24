Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал.

Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал зіграють на Вілла Парк у другому турі англійської Прем'єр-ліги.

Унаї Емері, після перемоги над лондонським Вест Гемом (2:1), залучив до стартового складу той самий склад.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Вулвергемптоном (2:0), використав із перших хвилин Тімбера ліворуч у захисті, тоді як Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс, Онана — Бейлі, Макгінн, Роджерс — Воткінс.

Запасні: Гаучі, Дієго Карлос, Матсен, Неделькович, Барклі, Буендія, Джейден, Ремзі, Дуран.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Зінченко, Ківьор, Калафіорі, Жоржиньо, Нельсон, Нванері, Троссар, Нкетіа.



Гра Астон Вілла — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.