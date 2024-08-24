Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал.
Олександр Зінченко, Getty Images
24 серпня 2024, 18:32
Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал зіграють на Вілла Парк у другому турі англійської Прем'єр-ліги.
Унаї Емері, після перемоги над лондонським Вест Гемом (2:1), залучив до стартового складу той самий склад.
Мікель Артета, на тлі перемоги над Вулвергемптоном (2:0), використав із перших хвилин Тімбера ліворуч у захисті, тоді як Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс, Онана — Бейлі, Макгінн, Роджерс — Воткінс.
Запасні: Гаучі, Дієго Карлос, Матсен, Неделькович, Барклі, Буендія, Джейден, Ремзі, Дуран.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.
Запасні: Рамсдейл, Зінченко, Ківьор, Калафіорі, Жоржиньо, Нельсон, Нванері, Троссар, Нкетіа.
Гра Астон Вілла — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.